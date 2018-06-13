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13 Haziran 2018 18:41

GGC Başkanı Ay’dan Ramazan Bayramı mesajı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, bir Ramazan Bayramı coşkusunu ve bereketini birlikte yaşadıklarını belirterek, bayramın tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

GGC Başkanı Ay’dan Ramazan Bayramı mesajı

13 Haziran 2018 18:41


İbrahim Ay, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan İbrahim Ay, birlik-beraberlik ve paylaşma duygularının daha da arttığı bu bayramın önemine dikkat çekti. Bayram coşkusunu milletçe birlikte yaşama dileğinde bulunan Ay, “Bayramlar, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, bizleri biz yapan, manevi duygularımızı güçlendiren günlerdir. Bu vesileyle kutlayacağımız bu bayramda milletçe aramızdaki bağların daha da kuvvetlenmesini diliyorum. Başta hemşehrilerimiz olmak üzere, bu bayramı ülkelerinden uzakta geçirmek zorunda kalan Müslüman kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın yaşadığımız coğrafyaya barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum” dedi.




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