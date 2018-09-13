GGC Genel Kurulu Cumartesi günü yapılacak

Yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin 26.olağan Genel Kurulu 15 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

İbrahim Ay'ın yeniden başkan adayı olduğu Genel Kurulda, üyeler önümüzdeki 3 yıllık Yönetim için oy kullanmaya, sandık başına gidecek. Ay, verimli bir hizmet dönemini geride bıraktıklarını belirterek, yeni dönemde de bu projeleri artırarak devam ettirmek düşüncesinde olduklarını söyledi. Meslektaşlarını genel kurula davet eden İbrahim Ay, “Mesleğimizin ciddi sorunları var. Bu sorunları el birliğiyle aşmak zorundayız. Birlik ve beraberlik içerisinde, camiamızın tamamını kucaklayarak, yeni bir hizmet dönemini daha başlatmak istiyoruz. Bu vesileyle, tüm meslektaşlarımızı Genel Kuruluma katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası Konferans Salonunda yapılacak Genel Kurul, saat 10:00'da başlayacak.