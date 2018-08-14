GGC kongreye gidiyor

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti İbrahim Ay başkanlığında bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında üç yıllık sürenin tamamlanması ile olağan genel kurul toplantısının 15 Eylül günü saat 10.00’da yapılmasını kararlaştırdı. Ticaret Odası toplantı salonunda yapılacak kongre ile GGC üyeleri, 3 yıllığına kendilerini temsil edecek olan yeni yönetimi seçecek. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, kongre öncesi yaptığı değerlendirmede GGC’nin çıtasının her geçen gün yükseldiğine dikkat çekti. Görevde bulundukları süreçte önemli çalışmalar yaptıklarını ve gazetecilerin standartlarının yükselmesi adına mücadele verdiklerini anlatan İbrahim Ay, gelinen noktada verilen çabaların olumlu yansımalarının meslek mensuplarınca hissedilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin görevi devraldığı 2013 yılından itibaren parmakla gösterilen sivil toplum örgütleri arasına girdiğini dile getiren İbrahim Ay, "Olağanüstü kongre ile göreve başladığımızda ilk işimiz Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ne adına yakışır şekilde hizmet binası kazandırmak oldu. Şu anda gören herkesin hayran kaldığı hizmet binamız ile hem meslek mensuplarımıza hizmet veriyoruz, hem de gören herkesin takdirini kazanıyoruz" dedi. Gaziantep’te görev yapan basın mensuplarını her yıl geleneksel hale getirdikleri yarışma ile mesleklerini daha özverili yapmalarına katkı sunduklarını ve ödüllendirme ile onları tatlı rekabetin içerisine yönlendirdiklerini vurgulayan İbrahim Ay, "Meslektaşlarımızın bir yıl boyunca sergiledikleri başarılı çalışmaları yine tüm protokolün ve gazetecilerin katıldığı örnek organizasyonlarla ödüllendirdik. Yılda bir kez de olsa meslektaşlarımız aileleri ile birlikte ödüllerini aldı. Yine tüm meslektaşlarımızı mutlu ve acılı günlerinde yalnız bırakmayarak sürekli olarak yanlarında olduk. Bu anlayış ile mesleki dayanışmanın ötesinde meslektaş kaynaşmasını sağladık" şeklinde konuştu. Gazetecilerin en büyük hayalini TOKİ ile yapılan protokol ile gerçeğe dönüştürerek herkesin ev sahibi olmasının da gerçekleştirildiğini ifade eden GGC Başkanı İbrahim Ay, "Meslektaşlarımızın büyük bölümü şimdi Beykent’te yapılan GGC Basın Sitesindeki 2+1 ve 3+1 evlerine yerleşti. Herkesin yapılamaz sandığı ve hayal olarak gördüğü projeyi gerçeğe dönüştürerek, meslektaşlarımızın kendi evlerinde yeni bir yaşam sürmelerine aracılık ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Düzenlenen sayısız etkinlik ile gazetecilerin mesleki bilgilerini artırdıklarını, kent yöneticileri ile gazetecilerin arasındaki sorunları giderip bağları güçlendirdiklerinin de altını çizen İbrahim Ay, "3 yıllık görev süremiz Eylül ayı itibariyle doluyor. Şimdi yeniden kongreye gideceğiz ve olağan kongrede 3 yıllık yeni bir dönemi başlatacağız. Önümüzdeki yıl 50’nci kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni dönemde daha büyük projeler ile başarı çıtasını daha da yukarı taşımayı amaçlıyoruz. 15 Eylül günü saat 10.00’da Ticaret Odası toplantı salonunda yapılacak 26’ncı Olağan Genel Kurulumuza tüm üyelerimizi şimdiden davet ediyoruz. Amacımız yeni dönemde GGC’nin isminin daha büyük başarılarla anılmasını sağlayarak, gerçekleştireceğimiz projeler ile meslektaşlarımıza yeni imkanlar sağlamak" diye konuştu.