GGC’den öğretmenler günü kutlaması

GGC Başkanı İbrahim Ay, "Öğretmenlik mesleğinin bütün meslekleri inşa ettiğine vurgu yaparak, "Bir meslek düşünün dünyanın bütün mesleklerini inşa eden. Bir meslek düşünün bütün makamları içinde barındıran. Cumhurbaşkanı, başbakan, doktor, mühendis çıkaran Ve bir meslek düşünün hem ana, hem baba, hem de arkadaş olan. Hepimizin unutmadığı, aklının ve kalbinin köşelerine kazınan öğretmenler vardır. Çünkü evimizden sosyal hayata ilk çıktığımızda bizi kucaklayan öğretmenlerimizden başkası değildir. Ana babamızdan sonra onların sıcaklığını hissederiz ve bir ömür unutamayız onları" ifadelerine yer verdi.

Anne-babadan sonra onlar şefkat gösterir

’Öğretmenlik kutsaldır’ sözünün boşuna söylenmediğinin altını çizen Ay, "Kutsallığı peygamber mesleği oluşundan gelir. Çünkü bir çocuğa anasından, babasından sonra en büyük şefkati gösterendir onlar. Hırslarının kurbanı olan insan yığınlarının içinde yaşadığımız günümüz dünyasında başarılarımızdan memnun olacak kişilerdir onlar. Sabırla işlerler bir insanı elmas gibi. Sonra o elmasın ışıldamasını mutlulukla seyrederler" ifadelerine yer verdi.

BİLGİ İLE ÖĞRENCİ ARASINDAKİ BİLGİ ELÇİLERİ

’Öğretmenlik peygamber mesleğidir’ derken bilgi elçiliğine de vurgu yapan Ay, "Bilgi ile öğrenci arasındaki en güzel elçilerdir onlar. Bilginin ete, kemiğe bürünmüş halleridir. O yüzden onlara ve onlara bu anlamlı günü hediye eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ne kadar teşekkür etsek az. Özel günler bir vesiledir sadece. Bu güzel günün vesilesi ile baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın ’Öğretmenler Günü’nü kutluyor, şehit öğretmenlerimize de Yüce Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.