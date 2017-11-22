GKV Kariyer gününde Şahin’i ağırladı

Şahin’in söyleşisine GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan, İsmet Tiryaki’nin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında hizmetlerini anlatarak yaşamının değişik kesitlerini öğrencilerle paylaştı. Dünyanın birçok ülkesinde Gaziantep Kolej Vakfı mezunlarıyla karşılaştığını da ifade eden Şahin, GKV’nin 54 yıl önceden günümüze uluslararası arenada önemli isimleri yetiştirdiğini gördüğünü de sözlerine ekledi.

“Gaziantep’e gelmesi için insanların birçok nedeni var“

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldığı çeşitli yurt dışı gezilerinde dünyanın birçok ülkesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları mezunlarıyla karşılaştığını ve bu mezunların çok kritik görevler üstlendiğini ifade ederek, "1963 yılında özel bir eğitim kurumu olarak hizmete başlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bu gün ulaştığı nokta uluslararası arenadır. 54 yıl önce bugünleri görerek böyle bir kurumun kurulmasındaki ilk adımları atan ve halen görevi başında bulunan Nüket Ersoy’u ve ekibini kutluyorum” dedi.

Öğrencilere Gaziantep’te gerçekleştirilen hizmetleri ve hedefleri hakkında da bilgiler veren Şahin,“ Kentin sahip olduğu arkeolojik değerlerin uluslararası boyutta tanıtımının yapılacağını ve dünyanın hiçbir coğrafyasında böylesine mükemmel antik kentler ve tarihi turistik beldeler olmadığını biliyoruz. Gaziantep dünyada rekabet gücü en yüksek 7.şehir. Gaziantep’e gelmek için insanların birçok nedeni var. Kültür turizmi için antik kentlerimiz, gastronomi turizmi için 500’ü aşkın yemek çeşidimiz, doğal ve tabi güzelliklerimiz bulunuyor. Bizler bu değerlerimizi tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gaziantep’e gelenlerin adeta dişi kitleniyor. Gidin Avrupa ülkelerine kentlerin hepsi bir birine benziyor. Ancak Gaziantep binlerce yıllık medeniyet birikimiyle bir birinden farklı kültürlerin yeşerdiği ve eser bıraktığı dünyanın en önemli kenti. Bunun değerini bilmek, tanımak ve tanıtmak zorundayız. Bizler gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bunun üstesinden geliyoruz. 2017 için bir milyon turist hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaştık. Hayvanat bahçemiz 3 milyon 500 bin kişilik ziyaretçi kitlesiyle büyük bir rekor kırdı” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin gelecek için iyi mühendislere ihtiyacı var“

Öğrencilere üretimin önemi hakkında da çeşitli bilgiler veren Şahin, "Ülkemizin iyi mühendislere ihtiyacı var. Tıp dünyasıyla başa baş yarışıyoruz. Çok iyiyiz çünkü çocuklarımızı ailedeki en akıllı çocuklarımızı doktorluğa teşvik ediyoruz. En zeki çocuklarımızın doktor olmasını istiyoruz. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Çağı okumak çok önemli. Çağ bize bilgide ve teknolojide yüksek teknolojiye geçmemiz gerektiğini söylüyor. Yüksek teknolojiye nasıl geçeceğiz? İyi mühendisler yetiştirmediğimiz sürece, bilgiye ulaşacak, iyi bilgiyi nerde bulacak kişiye ulaşamadığınız sürece, bu insanları yetiştiremediğimiz sürece bu dilek ve temenni olarak kalacaktır. Özellikle baktığımızda kızlarımızın daha çok teknik kısımlardan uzak durmaya çalıştığını veya yönlendirildiğini görüyoruz. Bugün NASA’da çok başarılı kadın mühendisler var. O kadar başarılar ki. Bizim kendi genetik kodlarımıza göre, kendi kabiliyetlerimize göre, kapasitemize göre biz iyi bir mühendis olmak istiyorsak mühendis olmak için mücadele edin. Gaziantep ekonomisine bakın. 5 organize sanayi bölgesi var ve 150 bin kişi çalışıyor. Ürettiğimiz ürünlerin katma değeri 1,5 dolar. Oysa bizim yüksek teknolojiye geçip makineleşmeyi sağlamış olsak üreteceğimiz ürünün katma değeri en az 5 dolara çıkacaktır, Ama bunun için bizim yüksek teknolojiye sanayicimizi geçirmemiz lazım. Geçirebilmemiz için montaj sanayiden çıkıp bu makinaları kendimizin üretmesi lazım. Bu makinaları üretebilecek beyinleri üretmemiz lazım. İyi bir teknik eleman açığını kapatamadığımız için tamamen alın teri üzerinden giden bir ihracat sistemimiz var. Ama artık akıl dönemi. Alın teri ve aklı birleştiremezsek, akıllı çocuklarımızı iyi teknik eleman olarak yetiştiremezsek istediğimiz dünyanın 10.ekonomii hedefine ulaşmakta çok zorlanacağız” ifadelerini kullandı.

Dünya’da büyük bir rekabet olduğunu ve şehirlerin yarıştığını da ifade eden Şahin, “Dünyada artık büyük bir rekabet var. Şehirler yarışıyor, toplumlar yarışıyor, ülkeler yarışıyor. Devletler yarışıyor. Bu yarışta başarılı olabilmemiz için sizleri iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Okul idarecilerini ve öğretmenlerini kutluyorum” diye konuştu.

Şahin, söyleşisinin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirerek hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmeyi de ihmal etmedi. GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar söyleşinin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederek günün anısına bir çiçek verdi.