GKV'de "Basın Atatürk" sergisi

Koleksiyoner Mehmet Yavuz'un 1938 yılından itibaren milli bayramlarda ve 10 Kasım tarihlerinde yayınlanan gazetelerden oluşan özel koleksiyonunun yer aldığı sergi GKV Özel Okulları eğitim kampüsünde açıldı.

Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Koleksiyoner Mehmet Yavuz'un 1938 yılından itibaren milli bayramlarda ve 10 Kasım tarihlerinde yayınlanan gazetelerden oluşan özel koleksiyonunun yer aldığı sergi açılışı yapıldı. Büyük ilgi gören sergide Atatürk'ün ölümünün 80. Yılı anısına 80 gazetenin yer aldığı serginin açılışını GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut ile idareci, öğretmen ve öğrenciler birlikte yaptı.

Koleksiyoner Mehmet Yavuz'un 1950'li yıllarda başladığı gazete arşivleme çalışması Atatürk, Milli Bayram ve Yas günlerine dair orijinal gazeteleri kapsıyor. Bu nadide çalışmaların yer aldığı sergi GKV Özel Okulları İdari Bina Fuaye Alanı'nda 16 Kasım'a kadar gezilebilecek. Diğer taraftan yarın da GKV Özel Okullarında ”80. Yılda 80 Yıl Öncesine Yolculuk Sergisi"nin açılışı gerçekleştirilecek.

Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında GKV Özel Okullarında Atatürk konulu çeşitli söyleşi, drama gösterileri ve bir birinden farklı etkinliklerin hafta boyunca süreceği de ifade edildi.