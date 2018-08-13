GSO’dan dövizin artışına tepki

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, yaşanan sorunlara karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu ve kendi kaderini çizecek güce sahip olduğunu belirtti.

ABD tarafından önce Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanlarımız ile anlaşır olmayan bir yaptırım sürecinin başladığını hatırlatan Ünverdi, “ABD’nin tavrı hukuki olmayan alüminyum ve çelik ihracatına konan kotalar ile devam etmiştir. Ülkemiz Dünya Ticaret Örgütü üyesidir ve bu tür uygulamalar Dünya Ticaret Örgütü kurallarına da aykırıdır” dedi.

ABD’nin sadece Türkiye değil Çin, Rusya, İran ve bazı AB ülkeleri üzerinde etki kurmaya çalıştığını dile getiren Ünverdi, kurda yaşanan artışın ülkemize de olumsuz yansımalarının olduğunu ancak Türkiye’nin bununda üstesinden gelebilecek güce sahip olduğunu kaydetti. Ünverdi, “Ülke olarak büyük bir imtihandan geçiyoruz. Sanayi üretimi, ihracat gibi verilerin iyi olduğu bir dönemde kur hızla yükselmeye başladı. Tabii bu durum maalesef en başta sanayicilerimiz olmak üzere toplumun her kesimini etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Bu sürecin doğru yönetilmesi ve doğru tedbirlerin alınması hayati önem arz ediyor. Bizler de üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız ve sanayicilerimizin her zaman yanındayız, sorunların çözümü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke olarak geçmişte de çok büyük badireler atlattık. Terörle, darbe ve türlü oyunlarla başaramadıklarını şimdi ekonomi üzerinden yapmak istiyorlar. Biz köklü bir ülkeyiz, bugüne kadar kimseye boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyiz. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Bu bir ekonomi meselesi olmaktan çok milli mesele haline gelmiştir. Bir ve beraber olmalıyız. Bu ülke hepimizin ve omuz omuza verirsek bunun da üstesinden geliriz” diye konuştu.

Başkan Ünverdi, 2001 ekonomik krizinde gecelik faizlerin yüzde 10 bin, yüzde 12 bin seviyelerine kadar çıktığını ve bu nedenle bugünkü sıkıntıların çok daha üstesinden gelinebilir olduğunu kaydederek, “Her musibette bir hayır olduğunu düşünerek, daha fazla katma değerle mal üreterek ihracatımızı birlik ve beraberlik içerisinde artırmak suretiyle zafere ulaşacağımıza inanıyorum. Yeter ki moralimizi yüksek tutalım, manipülasyonlara ve spekülasyonlara kapılmayalım” ifadelerini kullandı.