GSO’Dan Gaziler Günü kutlaması

GSO Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Ülkemizin her karış toprağına terlerini ve kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan, Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna cani pahasına üstün fedakârlıklar gösteren Gazilerin, bu ülkenin gurur nişaneleri ve göz bebekleri olduğunu kaydeden Konukoğlu, şöyle devam etti:

“Gazilerin değerinin anlaşılması ve hak ettikleri övgü ve minnet duygularını yaşamaları açısından 19 Eylül Gaziler Günü ayrı bir önem taşımaktadır. Vatanı, milleti, şanlı bayrağı uğruna canlarını siper eden gazilerimizin sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını karşılamak millet olarak bir vefa borcumuzdur. Birlik beraberliğe her zamankinden daha fazla büyük ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde şehit yakınlarına ve gazilerimize sahip çıkarak, kardeşliğimizi pekiştirmeli ve onlara layık bireyler olmalıyız. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi Türk Milleti olarak her zaman sevgi ve saygıyla anmak boynumuzun borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömür diliyorum.”