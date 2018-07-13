GTB Başkanlarından 15 temmuz mesajı

GTB Başkanları yayınladıkları mesajda, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin insanlık tarihine sürülmüş kara bir leke olduğuna işaret ederek, Türkiye’yi darbe girişimiyle karanlığa gömmek isteyen iç ve dış mihrakların, milletin ortak mücadelesi, azmi ve devletin kararlı duruşuyla akamete uğradıklarını kaydettiler. GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı, yayınladıkları ortak mesajda şu ifadelere yer verdiler:

“İki yıl önce 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin istikbalini büyük bir karanlığa ve bilinmezliğe sürüklemek isteyen hainler, o gece yüreği vatan sevgisiyle dolu aziz milletimizin sarsılmaz inancı ve destansı direnişiyle karşılaştılar. İstiklaline ve istikbaline sahip çıkmak için sokaklara ve meydanlara akın eden halkımız, namlusu kendisine yöneltilen silahlara korkusuzca göğsünü siper ederek menfur darbe girişimine karşı durmuştur. Milli iradesine uzanan kirli elleri kırarak, devletine ve vatanına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyan milletimiz, güvenlik güçlerimiz ve idarecilerimiz bu melun girişimi sarsılmaz bir inanç ve hiçbir zaman kopmayacak gönül bağlarımızla engellemiştir. 15 Temmuz’da kurtuluş savaşı şuuruyla hareket ederek destan yazan milletimiz aynı zamanda demokrasiye olan sadakatini ve bağlılığını da tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesinin zifiri karanlığını canları pahasına Türkiye’nin aydınlık yarınlarına çeviren tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, canlarını ortaya koyan yiğit gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyoruz.”