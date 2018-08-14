GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı:

Türkiye’nin kur artışından kaynaklı olumsuzlukların üstesinden gelecek gerekli güce ve deneyime sahip olduğuna işaret eden GTB Başkanı Mehmet Akıncı, yaşanan süreçte reel sektörün üretim ve istihdam kapasitesinin korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Yaklaşık 15 yıldır yakın coğrafyasında yaşanan iç karışıklıklar, savaşlar ve küresel krizlere rağmen Türkiye’nin istikrarlı büyümesini sekteye uğratmadan sürdürdüğüne vurgu yapan Akıncı, “Sanayide, üretimde ve ihracatta tüm veriler pozitif yönde seyrederken, döviz kurundaki bu ani artışın sebebini ekonomi ile ilişkilendirmek mümkün değildir. Bu durumu ancak ülkemize karşı uygulamaya konulmuş ekonomik bir saldırı olarak değerlendirebiliriz” şeklinde konuştu.

Müttefik olarak görülen Amerika’nın son dönemlerde almış olduğu karar, tutum ve davranışların sorumlu devlet anlayışıyla bağdaştırılamayacağını kaydeden Akıncı, “Türkiye’de yargılama süreci devam eden bir kişi için önce Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza hukuki bir gerekçe göstermeden yaptırım uygulayan, ardından alüminyum ve çelik ihracatına yeni kotalar getiren ABD, son olarak da döviz senaryosunu sahneye sürdü. Ülke olarak son derece hassas bir süreçten geçiyoruz. Kur artışlarının piyasalara olumsuz etkileri var ama devletimizin aldığı tedbirler ve milletimizin ferasetiyle bu olumsuzluğu bertaraf edip geride bırakacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Darbe girişimleriyle ve terör örgütleri aracılığıyla yapamadıklarını ekonomik saldırılarla elde edeceklerini zannedenlerin yine sükutu hayale uğrayacaklarını dile getiren Akıncı, “Türkiye’ye karşı kirli emeller besleyenler ve hasmane duygular içinde olanlar şunu iyi bilmelidir ki, ülkemizin milli onurunu ve dik duruşunu hedef alanlar tarihin hiçbir safhasında bu amaçlarına ulaşamadılar, bundan sonrada hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Köklü geçmişiyle Türkiye Cumhuriyeti bu tarz basit oyunlara teslim olacak, boyun eğecek ve taviz verecek bir ülke değildir. Bu dönemde alınacak kararların yanı sıra milletimizin göstereceği birlik, beraberlik ve dayanışma örneği büyük önem arz etmekte. Zira artık bu durum uluslararası bir sorundan çıkıp milli bir mesele haline dönüşmüştür. Milli birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Bu dönemde bizler üzerimize düşen sorumlulukların bilincindeyiz. Üyelerimizin sorunlarının çözümü ve talepleri noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz “ diye konuştu.