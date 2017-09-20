GTB’den takımdaşlık ve iletişim eğitimi

Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Burak Çamurdan tarafından gerçekleştirilen eğitime, GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ve personeller katıldı.

Ekip üyelerinin felsefesi ve amacının ortak olmasına rağmen becerilerinin farklı yönde olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Burak Çamurdan, “Her ekip elemanı kendi mesleği doğrultusunda ekibe katkı verir ve meslek grubunun özel otoritesini temsil eder” dedi.

Ekip çalışmasının olabilmesi için öncelikle ekip çalışması anlayışı ve inancının olması gerektiğini belirten Çamurdan, konuşmasında ekip çalışmasına olan inancın tam olmasının başarıyı beraberinde getireceğini ifade etti.

Etkili bir ekip için, üretkenlik, enerji ve değişimin gerekliliğine vurgu yapan Doç. Dr. Çamurdan, neden ekip oluşturulmalı, sorusunu ise, “ Kurum çalışanları, kurumun amaçlarının ve onlara nasıl ulaşılacağını bilmelidir. Zira, alınan kararlara katılmışlar ise uygulamada daha çok katkı sağlayacaklardır. Ekibin bir parçası olmak onları rahatlatır. Ekibe katılmak, üyelere benlik saygısı, kabul ve kendini gösterme şansı verir. Ve daha önemlisi ekip olmak yönetici ve çalışanlar arasındaki statü farklılığının ortadan kalkmasında katkı sağlar” şeklinde cevapladı.

Ekip çalışmasının istendiği gibi sürmesi ve olumlu sonuç vermesi için bazı koşulların sağlanması gerektiğini kaydeden Çamurdan, “ Zaman Kısıtlaması açısından çalışanın tam olarak ekibe ne zaman katılacağı, hangi işi üstleneceği, bu işin ne kadar sürede tamamlanacağı ve projenin toplam süresi açıkça belirlenmelidir. Elemanın üstleneceği işin bütün ayrıntılarıyla kendisine iletilmesi ve mümkünse iş tanımının yapılması gerekir. Böylelikle katılımcı, yapacağı işe göre zamanını optimum kullanarak diğer ekip elemanlarıyla uyum içinde çalışabilmek için gerekli planlamayı yapabilecektir. Ekibin başarılı olması için görev alacak kişilerin birbirlerini tamamlayıcı niteliklerinin yanı sıra, birbirlerini anlamaları, diğer bir deyişle, aynı düzlemde düşünebilmeleri ve fikir alış-verişinde bulunabilmeleri gerekmektedir. Bu koşul sağlandıktan sonra gerekli olan ise, elemanın bu işi yapmaya gönüllü olması veya motive edilmesidir. Eleman projeye bağlanırsa daha üretken olur. Bu da projenin performans ve başarısını olumlu yönde etkiler ” diye konuştu.

Takımdaşlık ve İletişim Eğitimi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.