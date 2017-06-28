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28 Haziran 2017 16:21

GTO uluslararası fuara katıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yurtdışı fuar organizasyonlarına devam ediyor.

GTO uluslararası fuara katıldı

28 Haziran 2017 16:21

İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen ve sektöründe Avrupa’nın en önemli fuarlarından olan “FİMİ Çocuk Giyim” fuarı, GTO üyelerinden oluşan sektör temsilcileri heyetinin katılımıyla tamamlandı.


22-25 Haziran 2017 tarihlerinde İspanya’nın Başkenti Madrid kentinde 85. kez kapılarını açan “FİMİ ÇOCUK GİYİM ” Fuarı için GTO tarafından KOSGEB destekli ziyaret programı düzenlendi.


Heyet organizasyonu kapsamında Fuarın yanı sıra İspanya’nın Valencia Ticaret Odası ziyaret edilerek, ikili iş görüşmeleri ve yapılabilecek işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.


GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Zor ve Bülent Evyapan başkanlığında, Odamız meslek komitesi üyeleri ve sektör temsilcilerinden oluşan 17 kişilik heyet, Madrid Çocuk Giyim Fuarında 2018 yaz sezonu çocuk giyim kreasyonunu incelediler.


Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak, Gaziantep’in güçlü bir üretim kenti olduğunu, Fuar kapsamında Gaziantep’in ekonomik ve ticari yapısı ile ilgili olarak katılımcılara bilgi verdiklerini ve sektör temsilcilerinin yenilikleri yerinde görme bakımından organizasyonun verimli geçtiğini belirterek, Valencia Ticaret Odasında yapılan ikili görüşmelerde ticari işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığını ifade etti.


GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Koçak, “ Gaziantep’in önemli sektörlerinin fuar organizasyonlarıyla uluslararası bağlantılarını gerçekleştirme amacındayız. Valencia Ticaret Odası ve Türkiye Fahri Konsolosu ile yapılan görüşmelerde Gaziantep ekonomik ve ticaret potansiyeli hakkında bilgi vererek, işbirliği sergilenecek konularda görüşmeler yapıldı” dedi.




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