GTO’da sektörel toplantılar devam ediyor

00’da Gaziantep Ticaret Odası’nda gerçekleşecek.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 11 No.lu Petrol Ürünleri, Katı-Sıvı Yakıtlar ve Enerji Meslek Komitesi’nin organizasyonunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS) ve Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) yetkililerinin konuşmacı olarak katılacağı, akaryakıt sektöründeki son gelişmelerin yanı sıra sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alınacağı “Akaryakıt sektörü istişare toplantısı”, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Gaziantep Ticaret Odası’nda gerçekleşecek.

Akaryakıt sektörünün sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alınacağı toplantıya, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS) Başkanı İmran Okumuş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Petrol Piyasası Dairesi Enerji Uzmanı Ümit Aygün ve Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Akcan konuşmacı olarak katılacak.

Akaryakıt Sektörü İstişare Toplantısı’nda sektörün güncel sorunlarının yanı sıra Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 11 No.lu Petrol Ürünleri, Katı-Sıvı Yakıtlar ve Enerji Meslek Komitesi tarafından bir süre önce akaryakıt ve enerji sektörüne yönelik hazırlanan “Sektörel Durum Raporu”nda yer alan hususlarla ilgili görüş alışverişinde de bulunulacak.