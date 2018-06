Günün ilk buğday satışı Bakan Gül’den

Bakan Gül tarafından satışa sunulan sabah seansının ilk buğdayı 1,100 liradan işlem gördü.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Milletvekili adayları ile parti il ve ilçe teşkilatı temsilcilerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsası’nı (GTB) ziyaret etti. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen ziyarette, Bakan Gül ve beraberindeki heyet, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyeleri tarafından karşılandı. Hububat ve bakliyat satış salonlarını ziyaret ederek üreticilerle bir süre sohbet eden Bakan Gül, daha sonra sabah satış seansına katılarak günün ilk buğday satışını yaptı. Bakan Gül, alıcı ile yaptığı sıkı pazarlık sonucu günün ilk buğdayını üretici adına 1,100 liradan sattı. Yapılan satış borsada günün ilk işlemi olarak kayda geçti. Bakan Gül, satış salonlarındaki ziyaretinin ardından, GTB üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.

Bakan Gül’e, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Ahmet Uzer, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayları ile parti teşkilatı temsilcilerinden oluşan kalabalık bir heyet eşlik etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB’nin tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında sunum yaptı. GTB’nin vizyon projeleri arasında yer alan ET Borsasında artık son aşamaya gelindiğine işaret eden Tiryakioğlu, “Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle yapımına geçen yıl başlanan ET Borsamızı inşallah 2019 yılında hizmete kazandırmış olacağız. Et borsamız dünyanın en seçkin et borsaları arasında yer alacak, modern ve teknolojik alt yapısı ile Gastronomi kenti şehrimizin en az 50 yıllık et sorununa çözüm olacak” dedi. Gaziantep’te Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk sistemini kurmak için çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Tiryakioğlu, 2017 yılı içerisinde İKA ile Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında lisanslı depoculuk için proje sözleşmesi imzaladıklarını anımsattı. Tiryakioğlu, yer temini ve ihalesi yapılan projenin 14 milyon lira bütçeye sahip olduğunu ifade etti. Öte yandan Gaziantep’te Hububat Emtia Merkezi kurulması yönünde sürdürdükleri çalışmaların da artık meyvesini almaya başladıklarını kaydeden Tiryakioğlu, “Hububat Emtia Merkezi projemiz için İpekyolu Kalkınma Ajansına yaptığımız proje başvurumuz birkaç gün önce kabul edildi. Bu müjdeli haberi buradan tüm sektör temsilcilerimize iletmek istiyorum. İçerisinde lisanslı depoların yer alacağı ve şehrimizi ülkemizin önemli tarım üslerinden biri haline getirecek olan Hububat Emtia Merkezi için 6 milyon TL hibe desteği kazandık. İKA ile yapılacak olan sözleşmenin ardından zaman kaybetmeden çalışmalara başlayacağız” dedi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuşmasında, Gaziantep’in tarım dayalı sanayide Türkiye’ye başkentlik yaptığına vurgu yaptı. Gaziantep’in makarna, bulgur, un ve Antepfıstığı gibi tarım kökenli birçok iş kolunda Türkiye üretiminin yarısından fazlasını tek başına karşıladığını aktaran Akıncı, birçok ilde üretilen tarımsal ürünün Gaziantep’te işlenerek iç ve dış piyasalara sunulduğunu dile getirdi. Yapılan faaliyetler hakkında da açıklamalarda bulunan Akıncı, GTB’nin işlem hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük 5 borsası arasında yer aldığını sözlerine ekledi. Yeni hasat sezonunun verimli ve bereketli geçmesi temennisiyle konuşmasına başlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’de, ülke tarımının gelişmesinin ve üreticinin desteklenmesinin önemine değindi. Üreten, alın teri döken ve sabahın erken vaktinde rızkının temini için çalışanlarla aynı ortamda olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Gül, “Sizlerle bir arada olmak bize büyük bir keyif ve onur veriyor. Sizler çalışan, üreten ve ekonomiye değer katan insanlarsınız. Bugün burada bizimle olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Az önce satış salonlarında günün ilk alışverişini hep birlikte yaptık. Alıcı biraz dirense de ürünümüzü 1,100 liradan sattık. Bu sene Ticaret Borsamızın ve sizlerin önerileri ile TMO’da alımları erken açıkladık. Bu durumdan hem çiftçi hem de tacir memnun kaldı ve daha verimli bir sene oldu. Böylesi konularda sizlerin önerileri bizler için çok önemli. Çünkü bu meseleler, sivil toplum kuruluşları, üreticilerimizden, çiftçilerimizden talep geldiği sürece bizlere ulaşabilir. O yüzden odalarımızla, borsalarımızla yakın ilişki bizim önem verdiğimiz bir durumdur. Buda bunun en güzel özetlerinden birisidir” diye konuştu. Bakan Gül, ayrıca konuşmasında Gaziantep ve Türkiye genelinde kazandırılan hizmetler hakkında da bilgiler verdi.

Bakan Gül ve beraberindeki milletvekili adayları toplantı sonrası Buğday Arasasında (Pazarı) bulunan esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek, "hayırlı işler" temennisinde bulundu