Hatem'de obeziteye cerrahi çözüm

Gaziantep'te çocukluğundan beri kilo veremeyen obezite hastası Erkan Utar, Özel Hatem Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Emin Yılmaz tarafından yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Çocukluğundan beri kilo sorunu yaşayan ve yaptığı diyetlere rağmen zayıflayamayan 32 yaşındaki Erkan Utar, Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Emin Yılmaz'a başvurdu. Erkan Utar için Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi servisi tarafından “Sleeve Gastrektomi” ameliyatı yapılmasına karar verildi. Op. Dr. Yılmaz tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından Utar ameliyat edildi.

Ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirilen ve sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Erkan Utar, “Ameliyatım başarılı bir şekilde geçti ve hemen ayağa kalkıp yürüyebiliyorum. Artık kilolarımla vedalaşacağım için çok mutluyum. Ameliyatımı başarı ile uygulayan Op. Dr. Emin Yılmaz, obezite kliniği ekibine Özel Hatem Hastanesinin vermiş oldukları sağlık hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Obezite cerrahisinin, kişiye özgü uygulanan kalıcı ve en etkin tedavi şekli olduğunun altını çizen Op.Dr. Emin Yılmaz, “Tüp mide ameliyatları ameliyat süresi olarak kısa sürmesi, riskinin daha az olması, daha sonraki dönemde safra yolları ile ilgili girişimsel işlemlerinin (ERCP v.s) rahatlıkla yapılabilmesi ve hayat boyu vitamin kullanımı ihtiyacı olmaması nedeniyle en çok tercih edilen ameliyat yöntemidir'' ifadelerini kullandı.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde uygulanan obezite cerrahisi ile hastalar fazla kiloları ile vedalaşarak sağlığına kavuşuyor. Hatem Hastanesi'nde 1 Eylül 2018 tarihinde Obezite ve Diyabet Cerrahisi Kliniği açıldı. 2 ay içerisinde 23 tane başarılı birçok cerrahi operasyon gerçekleştirilmiştir. Klinikte Genel Cerrahi Uzmanları Op.Dr. Emin Yılmaz ve Op.Dr. Bora Üstünsoy görev yapmakta olup Diyetisyen Saadet Tayşi ve Psikolog Elif Beydağı da obezite ve diyabet cerrahisi kliniği ekibinde yer almaktadırlar.