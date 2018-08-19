Hayvanat bahçesindeki dev akvaryumlarda bayram temizliği

Köpek balıkları, pirana ve timsah balıkları gibi tehlikeli hayvanlarında bulunduğu toplam 21 dev akyaryum 25 günde temizlendi.

Bayram süresince yoğun ziyaretçi ağırlaması beklenen Türkiye’nin ve dünyanın en büyük Hayvanat Bahçelerinden biri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde yüzlerce çeşit balığın yer aldığı dev akvaryumların genel temizliği yapıldı. Büyüklüğüne göre bir akvaryumun temizliği 1 yada bir buçuk gün sürerken, 5 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda 21 akvaryumun tamamı 25 günde tamamlandı.

24 Temmuz’da temizliğini başlanan akvaryumlar, Kurban Bayramı’ndaki ziyaretler için hazır hale getirildi. Arefe günü öncesinde tamamlanan temizlik çalışmalarında ise dalgıç kıyafetli özel ekipler görev alıyor. Dalgıç kıyafetleri ile akvaryuma giren ekipler, hem akvaryumu temizliyor hem da bu balıklara et vererek, besliyor.

Piranadan ciklet balıklarına

Hayvanat Bahçesindeki akvaryumlarla ilgilenen ekibin Sorumlusu Sedat Daşçı, temizliğini yürüttükleri akvaryumlarda ciklet balıklarından piranalara kadar farklı türde balıkların bulunduğunu kaydetti. Sorumlu Daşçı, "Gaziantep Hayvanat Bahçesinde toplam 21 tane akvaryum var. Bunlardan 18 tanesi tatlı su akvaryumu 3 tanesi de deniz akvaryumu. Bunlara biz periyodik olarak temizlik ve işlemleri uyguluyoruz. Bugün de özellikle piranaların ve çiklet balıklarının olduğu akvaryumların bayram öncesi genel temizliğini yaptık ve bitirdik şuanda” dedi.

Köpek ve timsah balıkları da var

Sedat Daşçı, akvaryumda piranaların yanı sıra köpek balığı, timsah balığı gibi tehlikeli balıkların da bulunduğunu vurgulayarak, "Özellikle pirana gibi, Türkiye’de sadece Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunan timsah balığı gibi ve köpek balığı gibi balıklarımız var. Bu balıkların bulunduğu akvaryumların temizliğini ise balıkları yemleme yaparak karınlarını doyurduktan sonra kontrollü dalış ile hallediyoruz" şeklinde konuştu.

Temizliğin önemi

Daşçı, akvaryum temizliğinin önemine de değinerek, "Onlar da canlı sonuçta ve çocuk gibi şefkat istiyorlar. O yüzden akvaryumlara hemen her gün dalış yaparak gerek taşların, gerek içerinin gerekse de camların temizliğini yapıp çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.