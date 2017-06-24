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24 Haziran 2017 17:58

Hırsızlar cami tuvaletinin musluklarını çaldı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi hırsızlar bir caminin tuvaletindeki muslukları sökerek kayıplara karıştı.

Hırsızlar cami tuvaletinin musluklarını çaldı

24 Haziran 2017 17:58


Edinilen bilgilere göre, Yeditepe Mahallesi’nde bulunan Oya-Lütfü Büyükuncu Camisi’ne giren hırsız ya da hırsızlar lavabo ve abdest alma yerlerinde bulunan bütün muslukları yerlerinden sökerek çaldı. Camiye gelen vatandaşlar ve görevliler muslukların çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi.


Cami imamı Mehmet Çelik, ilk defa bu tarz bir hırsızlıkla karşılaştığını belirterek, “Daha önce camimizde halı ve ayakkabı hırsızlığı olmuştu. Bugün ise, cami tuvaletinin muslukları çalınmış. Caminin bahçesinde bulunan tuvaletin kapısını açık bıraktık, saat 10.00 gibi park görevlisi gelerek, hocam tuvaletin bütün musluklarının söküldüğünü söyledi. Bizde polis ekiplerine haber verdik” dedi.


Camiye gelen polis ekibi, gerekli incelemeleri yaptıktan olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, camideki muslukları çalan hırsız ya da hırsızların kimliğini belirlemeye çalışıyor.




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