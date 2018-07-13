Hırsızlık zanlıları kıskıvrak yakalandı

Olay, Şahinbey ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir ilköğretim okulunda gerçekleşti. İki şüpheli hırsızlık için okula geldi. Pencereden tırmanan bir hırsız okulda bulunan monitörü çalarak aşağıda bekleyen ve etrafı gözetleyen diğer arkadaşına atıp, olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince olay yeri güvenlik kameraları incelendi. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan İ.S. ve M.S. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Okuldan çalınan 6 adet monitör, 10 adet kamera, 1 adet mikroskobu satın aldığı tespit edilen M.T. isimli şahıs ise çalınan malzemelerle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şahıs haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. Ele geçirilen malzemeler ise okul yetkilisine teslim edildi.