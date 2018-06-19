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19 Haziran 2018 19:25

HKÜ, Amerika’da dünyanın en büyük eğitim fuarına katıldı

Yurt içi birçok ilde eğitim fuarlarına katılan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), çalışmalarını yurt dışına da taşıyor.

HKÜ, Amerika’da dünyanın en büyük eğitim fuarına katıldı

19 Haziran 2018 19:25


Dünyanın hemen her ülkesinden yüzlerce üniversitenin katılım sağladığı dünyanın en büyük eğitim fuarı olan; “NAFSA 2018 International Education Expo (Uluslararası Eğitim Fuarı)” Washington’da düzenlendi. Fuara katılım yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi de fuarda yoğun ilginin odağı olmayı başardı.


"Üniversiteler uluslararası anlaşmalar yaptı"


Fuara katılan HKÜ Akademisyenleri, dünyanın çeşitli yerlerinden katılım yapan birçok üniversiteyle karşılıklı öğrenci değişimi ve ortak çalışmalar yürütme gibi çeşitli konularda anlaşmalar yaptı. HKÜ Temsilcileri başta Japonya, Kore, Hindistan, Çin, Çek Cumhuriyeti ve Endonezya olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden önemli üniversiteler ile karşılıklı uluslararası anlaşmalara vardı.


"Nafsa’nın amacı nedir"


Dünya çapında uluslararası eğitimcileri bir araya getiren NAFSA (National Association for Foreign Student Advisers) fuarı, bu yıl ABD’nin başkenti Washington’da yapıldı. NAFSA dünya çapında 10 bin bireysel ve üç bin 500 kurumsal üyesi bulunan ve eğitim sektörüne hizmet veren 60 yıllık uluslararası bir kuruluş olarak nitelendiriliyor. Ayrıca NAFSA’nın amacı; uluslararası eğitimi desteklemek, öğrenci değişim fırsatları oluşturmak, profesyonel standartlar oluşturmak ve bu doğrultuda eğitim sektöründe bulunan profesyonellere eğitimler sunmak olarak da açıklanıyor.




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