HKÜ Tüm Elektrik İhtiyacını Güneşten Karşılıyor

Gaziantep’in ve bölgesinin parlayan yıldızı, teknoloji ve inovasyonun merkezi HKÜ, Güneş panelleriyle elektrik enerjisi üreten bölgedeki ilk üniversite olarak yoluna devam ediyor.

Akıllı, yeşil ve sıfır emisyonlu kampüs

Teknoloji üretimi, edinimi ve kullanımı dahil olmak üzere birçok alanda yeni projeler üreten Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi bina çatısında ve HKÜ arazisinde 1.2MW kurulu gücünde, fotovoltaik teknolojiyi kullanan güneş enerji santrali bulunuyor. Santralin ürettiği enerji öncelikle öz tüketimde kullanılıyor.Santralin durumu ve üretim değerleri ise internet üzerinden anlık takip edilebilirken, her ay KALİTTO (Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi) tarafından da rapor ediliyor. Bu bağlamda yılda 45 bin ağaç kadar CO2 emisyonu azaltılabiliyor. HKÜ bu tür çalışmalarıyla akıllı, yeşil ve sıfır emisyonlu üniversite hedefleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yenilenebilir enerjide öncü üniversite

Güneş panelleriyle elektrik üreten bölgedeki ilk üniversite olduklarını vurgulayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, yenilenebilir enerjiyi kullanarak doğaya zarar vermeden, gelecek nesillere nasıl daha iyi bir dünya bırakabiliriz düşüncesiyle hareket ettiklerini ifade etti.Sahip olduğumuz güneş enerji santralimiz ile bir yılda bin ton CO2 salımını engellemiş olacağız diyen Rektör Yılmaz. ‘’Akıllı, yeşil ve sıfır emisyonlu üniversite hedeflerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.