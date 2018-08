Araştırma geliştirme yaparak projeler üreten, her alanda düzenlediği etkinliklerle öğrencilerine sosyal aktiviteler sunan ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle toplumla bütünleşmiş bir üniversite olarak çalışmalarını sürdüren HKÜ, 7 fakülte, 25 bölüm, 1 yüksekokul, 1 meslek yüksekokul ile büyüyen ve gelişen bir üniversite olarak Türkiye’nin önemli üniversiteleri arasında yer alıyor.

Öğrencilerine sosyal sorumluluk bilinci aşılamayı amaçlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi ‘Toplumsal Duyarlılık Projeleri Dersi’ ile toplumun ihtiyaç duyan kesimlerine yardımcı olabilmek ve farkındalık oluşturmak için projeler üretiyor. Bununla birlikte HKÜ öğrencilerinin üye olabildiği öğrenci kulüplerinin de imza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile sosyal sorumluluk bilinci yüksek öğrenciler yetiştiriyor.

1 yılda 200’den fazla etkinlik

HKÜ, her yıl iki yüzün üzerinde etkinliğe imza atıyor. Bu etkinliklerin içinde düzenlediği ve patentini Hasan Kalyoncu Üniversitesinin aldığı “Altın Baklava Film Festivali” ile sinema sektörünün gelişmesine ve eser üreticilerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanınmasına katkı sağlanmasını amaçlanıyor. İnovatif ve proaktif bir üniversite olarak kendini tanımlayan HKÜ, düzenlediği “Akıllı Şehir Gaziantep” etkinliği ile inovatif fikirleri bir araya getiriyor. İnovasyon konusunda etkin rol oynayan HKÜ, Akıllı Şehir Gaziantep ile pazar ve teknoloji odaklı inovasyon çalışmalarına da öncelik vererek sürdürülebilir şehir için girişimcileri de destekliyor. Öğrencilerin en iyi bildiği malzeme olan ve severek tüketilen spagetti ise yine patentini alan Hasan Kalyoncu Üniversitesinde farklı bir şekle bürünüyor. HKÜ her yıl düzenlediği “Spagetti Köprü Yarışması” ile Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini bir araya getiriyor. Her fakülte ve bölümün kendi alanlarında düzenledikleri; panel, konferans, seminer ve projeler ile düzenlenen etkinliklerin yanı sıra HKÜ, öğrencilerini öğrenci kulübü kurmaya teşvik ediyor. Birçok alanda kurulan mevcut elli öğrenci kulübünü de aynı önemde destekliyor.

Spora ve sporcuya önem veren HKÜ, ögrencilerinin sportif gelismelerine katkı saglamak, dinlenme ve ders dısı zamanlarını degerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karsılamak ve ögrencilerin bir araya gelerek organize hareket etmesini saglamak amacıyla kampüs ortamında açık kapalı spor sahaları bulunduruyor. Güneydoğu’nun ilk Golf Kulübünü bünyesinde barındıran HKÜ; 1500 kisilik kapalı spor salonu, fıtness center, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu ve halı futbol sahası ile öğrencilerine her türlü imkanı sunuyor. Bununla birlikte basketbol, futbol, masa tenisi, tenis kortu, badminton, salon futbolu (futsal) ve halk oyunları takımları ile ulusal ve uluslararası başarılara imza atıyor.