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20 Ağustos 2018 09:40

Hokey Federasyonu Başkanı Karakan’dan bayram kutlaması

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan mesajında, bayramların yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik gibi duyguların en yoğun şekilde yaşandığı müstesna günler olduğuna dikkat çekti.

Hokey Federasyonu Başkanı Karakan’dan bayram kutlaması

20 Ağustos 2018 09:40


Karakan mesajında, "İslam alemi olarak bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Huzurun, barışın, ve toplumsal dayanışmanın sembolü olan bayramın ülkemizin birlik ve beraberliğinin daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Yüce Türk milleti olarak birlik ve beraberliğin, güçlü ülke olmanın önemini daha da hissettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Ülkemize karşı uygulanan ekonomik ambargolara karşı milletimizin kararlı mücadelesi ile başarıya ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Geçmişte nice imkansız denilecek zaferlere imza atan Türk milleti ekonomik ambargoyu bertaraf edecek, hain terör örgütlerinin de üstesinden gelecek güçtedir. Bu vesile ile Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutlarken, bayramın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini dilerim. Ayrıca, huzur ve güvenliğimizi sağlamak için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.




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