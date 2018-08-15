İlk doğum gününde yeniden yaşama tutundu

Gaziantep’te 1 yaşındaki bebek doğum gününde, Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen böbrek reflüsü ameliyatı ile yeniden yaşama tutundu

Gaziantep’te yaşayan 21 yaşındaki Cansel Demir’in oğlu Abdülkadir Ensar Demir‘e 21 haftalık hamileyken, yapılan testler sonucunda bebeğinin böbreğinde genişleme olduğu belirlendi. Bebeğe müdahale etmek için doğum sonrası beklendi. Bebeklerinde doğumdan sonra sürekli yüksek ateş ve kusma şikayeti olan Ercan ve Cansel Demir çifti çeşitli hastanelere başvurdu. Başvurdukları hastanelerde durumun riskli göründüğü için müdahale edemeyecekleri cevabını alan Demir ailesi yaptıkları araştırma sonrası, bu tarz riskli operasyonların başarı ile yapıldığı Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkik ve muayenelerin ardından Abdülkadir Ensar bebek hemen ameliyata alındı. Özel Gaziantep Anka Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.Dr. Hilmi Çelik tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından 1 yaşındaki Abdülkadir Ensar sağlığına kavuştu. Op.Dr. Çelik operasyonla ilgili, “Veziko Üreteral Reflü (böbrek reflüsü) tanısı ile hastaneye getirilen 1 yaşındaki Abdülkadir Ensar Demir’in yüksek ateş, kusma, vücutta şişlik, idrar yolunda enfeksiyon şikayeti için müdahale hazırlığı yapıldı. Sağ böbreği yüzde 30 oranında işlevini gördüğü bu oranın daha da aşağıya düşme riski bulunması nedeniyle böbrek nakli gerekebilecek olan bebek, vakit kaybetmeden ameliyata alındı. Sağ böreğindeki 5.derecedeki reflüyü kapalı yöntem üreteroneosistomi (UNC) ameliyatı ile giderdik. Şu an durumu çok iyi. Takibimizi yapacağız. Sol böreğinde de sıkıntı mevcut. Yaşı itibariyle her iki böbreğe müdahale etmeyi uygun bulmadığımız için önce sıkıntının büyük olduğu böbreğe müdahale ettik. Ameliyat başarılı geçti” dedi.

Bebeklerinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan Ercan ve Cansel Demir çifti ise, "Abdülkadir Ensar ilk çocuğumuz. Anne karnındayken böbreğinde bir sorun olduğunu öğrendik ve çok üzüldük. Bize doğumdan sonra yüzde 50 kendiliğinden geçer, geçmezse ameliyat olması gerek dediler. Bir süre bekledik, ancak sıkıntı geçmedi. Bebeğimizin vücudunda şişlik mevcuttu, aynı zamanda yüksek ateş, kusma ve idrar yolu enfeksiyonu vardı. Birçok hastaneye başvurduk. Ankara’ya dahi gittik. Riskli bir ameliyat olduğu için müdahale etmediler. Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nin böyle riskli ameliyatları başarıyla gerçekleştirdiğini öğrendik. Çok şükür bebeğimiz sağlığına kavuştu. Hastane yönetimi ve doktorumuza gösterdikleri yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz”şeklinde konuştu.

Erken tanının önemi

Sinsi bir hastalık olan vezikoüreteral reflüye dikkat çeken Özel Gaziantep Anka Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.Dr. Hilmi Çelik erken tanın önemli olduğunu dile getirdi. Çelik, “Çocukluk çağı böbrek nakli gerektiren kronik böbrek hastalığının nedenlerinden birisi olan vezikoüreteral reflü idrar kesesinde toplanmış olan idrarın, normalin tersine böbreklere geri akması olarak tanımlanmaktadır. Bu anomaliler nedeniyle kesede toplanan idrar, böbreklere geri akıyor. Bu durum böbreklerin hem yüksek basınçlı hem de kirli idrarla temasına yol açıyor. Böbrek reflüsünde idrarın tamamı dışarı atılamıyor ve idrarda bakteriler çoğalıyor. Çocuklar idrar yaparken zorlanıyor ve yüksek ateş sıkıntısı görülüyor. Her yeni doğan bebeğin ilk muayenesinde karın bölgesi ultrasonu yapılmalıdır. Ayrıca çocuklarda nedeni açıklanamayan huzursuzluk ve ağlama sıkıntısı varsa idrar testi yaptırmakta fayda var. Tedavi edilmeyen reflü böbrek iflasına neden olabilir. Bu nedenle bu hastalığın erken teşhisi ve tedavisi çok önemli “diye konuştu