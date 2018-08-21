İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Gaziantep Güneş Mahallesi’nde sahibi tarafından bir evin garajına bağlanan ve kesilmeyi bekleyen dana, ipini kopararak kaçmaya başladı. Kurbanlık önde, mahalleli peşinde yaklaşık 2 kilometreyi bulan koşturmacanın ardından hayvan boş bir alana geldi. Tüm uğraşlarına rağmen danayı yakalamayı başaramayan vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurbanlık Yakalama Timi’nden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 1 saat içerisinde hayvanı etkisiz hale getirerek, yakalamayı başardı.

Ekipler uzun süre yakalanamayan danaya ellerindeki tabanca ile 3 el ateş ederek ilaçla sakinleştirmeye çalıştı. Pes etmeyen dana uzun süre ekipleri uğraştırdı. Sakinleştiricinin etkisini göstermeye başladığı hayvan, bir vatandaşın ipini tutması ve ekiplerin yeni bir halatı başından geçirmesi ile yakalandı.

Kurbanlık yakalandığı yerde kesilirken, kurbanın sahipleri ise kaçan hayvanların bir faciaya neden olmadan yakalanması nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve kurban yakalama timlerine teşekkür etti.