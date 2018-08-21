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21 Ağustos 2018 08:47

Kaçan kurbanlıklar 1 kişiyi yaraladı

Gaziantep’te kaçan kurbanlık hayvanlar, bir kişiyi yaraladı.

Kaçan kurbanlıklar 1 kişiyi yaraladı

21 Ağustos 2018 08:47

Aynı araçtan indirildiği esnada kaçan 2 kurban, girdiği fıstık bahçelerinde özel ekipler tarafından sıkıştırılarak, etkisiz hale getirildi.


Gaziantep’te kurban satıcıları tarafından araçla kurban sahiplerine teslim edilmek istenen 2 kurbanlık hayvan, araçtan indirildiği esnada sahiplerinin elinden kaçtı. Bir kişiyi de yaralayan hayvanlardan biri Sarısalkım köyündeki bir fıstık bahçesine diğeri ise Sam köyündeki bir fıstık bahçesine girdi. Burada ağaçlara zarar veren hayvanlar, vatandaşların tüm çabasına rağmen bir türlü yakalanamadı.


Hafif bir şekilde yaralanan şahsın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.


İhbar üzerine önce Sarısalkım köyüne geçen ekipler, bahçedeki hayvanı bir köşede sıkıştırdı. Ellerindeki silahlarla attıkları sakinleştiricilerin ardından boynuna kement atılan hayvan yakalanarak, etkisiz hale getirildi. Daha sonra Sam köyüne geçen ekipler, karanlık çökmesine rağmen buradaki hayvanı da bahçede kıstırdı. Başarılı atışlarla güçlükle sakinleştirilen hayvan, yakalanarak sahibine teslim edildi.


Uzun süredir hayvanların peşinden koştuklarını belirten sahipleri ise kurban timlerine ve ekibi kuran belediye yetkililerine teşekkür etti.




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