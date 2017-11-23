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23 Kasım 2017 15:36

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tanın ANKA’da

Özel Gaziantep Anka Hastanesi hekim kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tanın ANKA’da

23 Kasım 2017 15:36

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu Tanın, Özel Gaziantep ANKA Hastanesinde hasta kabulüne başladı.


Sağlık alanında birçok branşta hizmet veren ve sahip olduğu hekim kadrosuyla bölgenin en güçlü hastaneleri arasında yer alan Anka Hastanesi hekim kadrosuna Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu’nu da kattı.


1984 yılında Konya’da doğan ve 2008 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu Tanın, ihtisasını 2014 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2008-2009 yılları arasında Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi ve Sağlık Ocağı’nda, 2009-2010 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda, Başkent Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü ve Çocuk Acil’de çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu Tanın, 2015-2017 yılları arasında Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi, Merveşehir Semt Polikliniği, Av. Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde ve 25 Aralık Karataş semt polikliniğinde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak görev yaptı. Op.Dr. Yasemin Dokuzoğlu Tanın, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Güneydoğu Anadolu Şubesi’ne üyedir. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kurslara katılan Op. Dr. Tanın iyi derecede İngilizce bilmektedir. Özel Gaziantep Anka Hastanesi Kadın ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Yasemin Dokuzoğlu Tanın, normal vajinal doğum, ağrısız vajinal doğum, sezaryan, riskli gebelik, kapalı ameliyatlar (Laparoskopik), infertilite (Kısırlık), aşılama, myom ameliyatları, kistler, rahim sarkması gibi sağlık sorunları konusunda hastalarına hizmet vermeye başladı.




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