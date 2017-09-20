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20 Eylül 2017 09:41

Kozmetikçide çıkan yangın 6 dükkanı yaktı

Gaziantep’te kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kozmetikçide çıkan yangın 6 dükkanı yaktı

20 Eylül 2017 09:41

Pasajın içerisinde çıkan yangında 6 iş yeri hasar gördü.


Olay, bu sabah Şahinbey ilçesi Şahinbey Mahallesi’nde bulunan Kurtuluş Pasajı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pasaj içerisinde bulunan ve kozmetik ürünleri satan bir iş yerinden duman çıktığını gören esnaflar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kozmetik ürünlerinin hızlıca tutuşarak patlaması sonucu alevler pasaj içerisindeki diğer 6 iş yerine de sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri camları kırarak yangına müdahale etti.


Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük maddi hasar meydana geldi.


Olay sonrası yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan araştırma sürüyor.




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