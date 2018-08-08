Kur’an kursu öğrencilere trafik eğitimi

Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliği tarafından belirlenen plan kapsamında Hicret Caminde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine eğitim verildi. İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli Trafik Polisi Mehmet Aktaş tarafından verilen seminerde öğrenciler hem bilgilendi, hem de eğlendi. Öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Program sonunda Trafik Denetleme Büro Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli Trafik Polisi Mehmet Aktaş tüm katılımcılara trafik dedektifi kartı dağıttı.

Polisler program sonunda İmam Hatip ve öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.