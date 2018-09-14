LGS Türkiye birincisi Berke'den Fadıloğlu'na ziyaret

Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) Türkiye birincisi olan Berke Körlü, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti. Fadıloğlu, Berke Körlü'ye kariyer planlamasıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, LGS'de tam puan alarak Türkiye Birincisi olan Berke Körlü, babası Mustafa Körlü ve annesi Sıdıka Körlü'yü makamında ağırladı. Öğrenciyi tebrik eden Fadıloğlu, başarılarının devamını diledi. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu, Berke Körlü'ye eğitim hayatı ve kariyer planlamasıyla ilgili kendi hayatından örnekler vererek tecrübelerini anlattı, bazı tavsiyelerde bulundu.

“Biz her zaman Berke'nin destekçisi olacağız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle Berke kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten hem Gaziantep için bir şans hem ailesi için bir şans hem de ülkemiz için bir şans. Bizim amacımız, özellikle bu şekilde başarı grafiğini bir kademe daha yukarıya çıkaran yavrularımıza imkanlar dahilinde destek olabilmek. Her şeyin ötesinde ben ailemizi tebrik ediyorum, yavrumuzun bu noktaya gelmesindeki emeklerinden dolayı. Öğretmenlerine yürekten teşekkür ediyorum. Tabi Berke şu anda Türkiye'de özelin özeli olabilecek bir eğitim sisteminin içerisine dahil olmuş durumda. Normal şartlarda fen liseleri, fen teknoloji liselerinin üzerindeki bir eğitime şu anda başlıyor olması çok memnuniyet verici. Özellikle de kendi yatkınlıklarına yönelik olarak branş seçmesi açısından yönlendirilen bir eğitim sistemi olması Türkiye için bir avantaj. Berke evladımız bundan sonra eğitimini İstanbul'da bir özel eğitim kurumunda devam ettirecek. İnşallah o eğitimlerini de tamamladıktan sonra üniversite eğitimiyle birlikte vatana ve millete daha hayırlı hizmet yapacak. Benim gönlümden geçen teknik bir adam olması ama kısmet neyi gösterir onu bilemiyoruz. Kendisinin de tercihi ne olursa olsun biz her zaman onun destekçisi olacağız. Ben, tekrar başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Ülkem ve vatanıma hayırlı bir birey olmak adına daha çok çalışacağım”

Ziyarete ilişkin konuşan LGS Türkiye birincisi Berke Körlü, “Bugün Başkanımızın bizi ağırlamasından dolayı çok mutluyum. Başkanımızı makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduk. Başkanımız, hayat tecrübelerinden örnekler vererek eğitim hayatımla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Her zaman destekçim olacağını söyledi. Kendisine vermiş olduğu destekler dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Ben de ülkeme ve vatanıma daha hayırlı bir birey olmak adına daha çok çalışarak, elimden gayreti göstereceğim” ifadelerini kullandı.