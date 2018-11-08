Losemili çocuklar gönüllerince eğlendi

Etkinliğin, Lösemi Haftası ile ilgili amaçlarının bir farkındalık oluşturmak, hastaları eğlendirmek, hastaların moral ve motivasyonlarını yükselterek tedaviye yardımcı olmak, Lösemi hakkında herkesi bilgilendirmek ve erken tedbir almalarını sağlamak amacıyla yaptıklarını söylediler. Organizasyon hastane çalışanları ve hastaların palyaço gösterileri, karaoke, yaptıkları resimlerin sergilenmesi ve dans gösterileri ile devam etti. Programda hematoloji Onkoloji Uzmanı Dr. Erdem Ak konuşmasında bölgedeki en ileri düzey merkezlerden biri olduğu ve başarı oranlarının çok yüksek olduğunu belirtti.

Programda çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmada birinci olanlara il Sağlık Müdürü Uz. Dr. Serdar Sarıfakı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yakup Kolsuz tarafından ödül takdiminde bulunuldu.