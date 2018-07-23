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23 Temmuz 2018 16:25

Lüks otomobilleri parçalayarak satan şebekeye operasyon

Gaziantep’te çalıntı ve yakalama hacizli lüks araçları parçalayarak sattığı tespit edilen şüpheli şahıslara polis ekipleri operasyon düzenledi.

Lüks otomobilleri parçalayarak satan şebekeye operasyon

23 Temmuz 2018 16:25


Operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri çalınan araçların bulunmasına yönelik yapılan fiziki ve istihbarı çalışmalar sonucu Gaziantep sanayi bölgesinde çalıntı ve yakalama hacizli lüks araçların parçalandığı yönünde bilgiler elde etti.


Bunun üzerine bir işyerine yapılan operasyonda, çalıntı ve yakalama hacizli lüks araçları parçalayarak sattıkları tespit edilen A.H., O.G.H., M.M.A. ve R.A. isimli 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli şahıslara ait işyerinde yapılan aramalarda ise Almanya’da çalınan 2 adet lüks araca ait tescil plakaları, 6 adet lüks araç, 11 adet lüks araçlara ait motor bloğu, 2 adet araca ait tescil plakaları ve lüks araçlara ait çok sayıda oto yedek parçası ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.




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