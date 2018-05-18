Mehmet Erdoğan 19 Mayıs kutlaması

Milletvekili Mehmet Erdoğan, mesajında "19 Mayıs 1919 tarihinin 99. yıl dönümünü milletçe coşku ve kıvançla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşüdür. İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşıyla milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş: cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur.

Sevgili gençler, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyetini çağdaş medeniyet seviyesine taşımaya devam edeceksiniz. Türk milleti olarak, Sevgi saygı ve hoşgörü ortamı içerisinde bütün sorunlara akılcı, gerçekçi çözüm yolları bulacağınıza güven ve inancımız tamdır. Türk gençliği, bu kutsal emanetin bilincinde olarak, her türlü sorunu aşabilecek, Türkiye’yi yarınlara en iyi şekilde taşıyabilecek güçtedir.Türkiye’nin müreffeh yarınları için umudumuz, en büyük gücümüz sizlersiniz. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışmalı, ülkenize ve milletinize faydalı bireyler olmaya gayret etmelisiniz. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.