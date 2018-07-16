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16 Temmuz 2018 13:13

Merinos yaz şenlikleri başladı

Erdemoğlu Holding bünyesinde yer alan Merinos Halı Geleneksel 7.

Merinos yaz şenlikleri başladı

16 Temmuz 2018 13:13

Yaz Şenlikleri başladı.


Dülük ormanlarında yapılan ve üç hafta sürecek olan Merinos Yaz Şenliklerine Merinos bünyesindeki 2700 çalışan katılıyor. Şenliklerde 10 yılını ve 15 yılını dolduran çalışanlara da teşekkür plaketi ve altın hediye ediliyor. Şenliklere katılanlar yerel sanatçılar eşleğinde gönüllerince eğlendiler.


Dülük ormanlarında gerçekleştirilen Geleneksel 7. Merinos Yaz Şenliklerinde 10 ve 15 yılını dolduran çalışanlara teşekkür plaketi ve altın hediye edildi. İlk gün şenliklere yaklaşık bin çalışan katıldı. Çalışanlara plaketlerini veren Erdemoğlu Holding yönetim kurulu üyesi Mehmet Şeker yaptığı konuşmasında tüm çalışanlara teşekkür etti. Şeker, “ Merinos olarak Gaziantep’te doğup tüm dünyaya halı satmanın gururunu yaşıyoruz. Sizlerin emekleriyle büyüyoruz. Bu başarı sizlerin emekleriyle gerçekleşti. Hep beraber çalışmaya üretmeye ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim“ diye konuştu.


Üç hafta sürecek olan Yaz Şenliklerine yaklaşık 2 bin 700 çalışanın katılacağı bildirildi.




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