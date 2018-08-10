Meslek edinme kursuna katılan 198 kursiyer sertifikalarını aldı

Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği Meslek Edindirme Kursları içerisinde bulunan Basit Nakış İğne Teknikleri, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme, Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri, Web Tasarım ve Bilgisayar Destekli Muhasebe eğitimi alıp, mezun olan 198 kursiyere sertifikaları verildi. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

"Eğitime önem veriyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu hükümet olarak vatandaşın rahatlığı için hizmet verdiklerin belirterek "Düzenlenen sertifika törenlerinden büyük mutluluk duyuyorum. Bir kişiye meslek öğretmek ve onun belgesini vermek beni ayrıca mutlu ediyor. Başkanımızın, AK Parti Hükumetinin ve belediyelerin amacı vatandaşımızı iş sahibi yaparak hayatını kolaylaştırıp mutlu hale getirmek. Bütün çalışmaların temelinde bu var ve bunun için çalışıyoruz. Hükumetimizin eğitime verdiği önem ortada, bütçede en büyük pay Milli Eğitime ayrılıyor. Ayrıca iş konusunda da birçok eğitimler ve kurslar veriliyor. Şahinbey Belediyemiz ve İŞKUR’un müşterek yapmış olduğu projelerden şimdiye kadar kursiyerlerimize ödenen rakam 3.798.691.99 TL bu çok ciddi bir rakam. Şimdiye kadar işbirliği içerisinde 2.193 kişiye bu rakam ödenmiş ve ödenmeye devam edecek. Şimdiye kadar 27.391 kişiye bu konuda eğitim vermişiz. Son olarak kurslardan mezun olan 198 kardeşimizde sertifikalarını aldı. Şuanda sosyal tesislerimizde kurs gören 18.262 öğrencimiz var. Bunlara sporu da dahil edersek yaklaşık 44.000 kursiyerimiz bulunuyor. Sertifikalarını alan kursiyerleri tebrik eder iş hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

"Niteliksiz güç, nitelikli hale getiriliyor"

İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin, istihdam seferberliğinde şehir olarak iyi bir noktada olduklarını belirterek, “İŞKUR ve Şahinbey Belediyesi’nin işbirliği ile yapılan kursun sonrasında bir araya gelmek benim için mutluluk verici. Niteliksiz gücün nitelikli hale getirilmesi konusunda özellikle Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. İstihdam kurumu olarak bu şekilde genç iş gücüne ihtiyacımız var. Sizin gibi gençleri iş alanlarına yönlendirmek bizleri gururlandırıyor. Çok kısa süre içerisinde özellikle web tasarım konusunda kendisini geliştiren kardeşlerimizin kendi meslekleri ile ilgili alanlarda ister kendi işlerini kurma, isterse bir iş yerinde çalışmak istemeleri durumunda her zaman destek olacağımızı belirtmek isterim” dedi.

Şahinbey Belediyesi’nin İŞKUR ile müşterek düzenlediği meslek edindirme kursundan bu güne kadar 117 gençlik merkezi ve sosyal tesiste 77 ayrı branşta 488 bin 381 kursiyerin eğitim alırken, meslek öğrenen kursiyerlere kurs süresince günlük 25 TL ödendi.

Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.