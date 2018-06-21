MHP’li Taşdoğan’dan MMT Amerikan Hastanesi’ne ziyaret

Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, MMT Amerikan Hastanesi’ni ziyaret etti.

24 Haziran Milletvekili seçimlerine kısa bir süre kala seçim çalışmalarını sürdüren MHP Gaziantep Milletvekili Adayı Uzm. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, bu çerçevede MMT Amerikan Hastanesini ziyaret ederek hastalar ve çalışanlarla sohbet etti. Taşdoğan’ı hastane kapısında MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdelen, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşdelen ve Başhekim Uzm. Dr. Ahmet Cihat Oral karşıladı. Ziyarette konuşan MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdelen, "Muhittin bey yaklaşık 5 yıldır MHP Gaziantep İl Başkanlığı görevini yürüttü. Gaziantep halkının yakından tanıdığı ve sevdiği, kentin sorunlarını çekinmeden dile getiren ve her kesimi kucaklayan bir beyefendi. Çıktığı bu yolda MMT Amerikan Hastanesi olarak bizde şahsına başarılar diliyoruz" dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdelen’in konuşmasının ardından eski mesai arkadaşlarına kısa bir konuşma yapan Taşdoğan, “Uzun zamandır beraber mesai harcıyoruz. Bu zamana kadar hastanede göstermiş olduğunuz özverili ve uyumlu çalışmalarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Taşdoğan, hastane personeli ile teker teker selamlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.