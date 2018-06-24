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24 Haziran 2018 12:48

Milletvekili Koçer, ailesiyle birlikte oyunu kullandı

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer anne ve babası ve eşi Füsun Koçer’le birlikte sabah saatlerinde Sarısalkım Ortaokulu’nda oyunu kullanarak, "Türkiye’de bugün bir demokrasi şöleni yaşanıyor" dedi.

Milletvekili Koçer, ailesiyle birlikte oyunu kullandı

24 Haziran 2018 12:48


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep’te de başladı. Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, oyunu Sarısalkım Ortaokulu’nda babası Mehmet, annesi Ayten ve eşi Füsun Koçer ile birlikte kullandı. Oy kullanma işleminin ardından kısa bir değerlendirme yaptı. Koçer yaptığı değerlendirmede bulanarak, "Seçimler demokrasi şölenidir. Milli iradenin sandığa yansımasıdır. Allah milletimizin ve devletimizin hakkına hayırlısını versin. Söz ve karar milletimizindir” dedi.


Sandık görevlilerine de başarılar dileyen Koçer, oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından okuldan ayrıldı.




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