AK Parti olarak Türkiye tarihinin en önemli seçiminden başarıyla çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, sandık başına giderek iradesini sandığa yansıtan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Seçimlerde Türkiye’nin kazandığını ifade eden Milletvekili Koçer, "24 Haziran’da yapılan seçimlerde milletimiz tercihini güçlü bir liderden, demokrasiden, kalkınmadan ve her anlamda güçlü bir Türkiye’den yana kullanmıştır. Milletimiz sandıkta tercihini kavgadan değil hizmetten yana kullanmıştır. Kazanan Türkiye olmuştur. Kazanan tüm milletimiz olmuştur. Kazanan gözünü Türkiye’ye dikmiş, Türkiye’den gelecek güzel haberleri bekleyen dünya mazlumları olmuştur. Seçimin kazananları olduğu gibi kaybedenleri de vardır. Kaybeden terör örgütleri olmuştur. Kaybeden krizlerden nemalanmak isteyenler olmuştur. Kaybeden Türkiye düşmanları olmuştur. Ayrıca seçimlerdeki rekor katılımla da tüm dünyaya demokrasi dersi verdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını hatırlatan Milletvekili Koçer, şöyle devam etti:

"Ülkemiz artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilecek. Yeni hükümet sistemiyle gerek ekonomik kalkınmamız, gerekse de demokrasimizin güçlenmesi daha da hızlanacak. Yeni dönem uluslararası arenada da daha güçlü bir Türkiye’nin başlangıcıdır. Daha güçlü bir lider ve daha güçlü bir Türkiye ile ülkemizin uluslararası alandaki itibarı daha yükseklere çıkacak, bayrağımız daha yükseklerde, daha nazlı dalgalanacaktır. Türkiye’yi her anlamda şaha kaldıracak yeni sistemimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Zaman kaybetmeden daha çok çalışarak Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri yapmak için gayret göstereceğiz."

Koçer yaptığı değerlendirmenin devamında, AK Parti’nin başarısında büyük emeği geçen kadın kolları, gençlik kolları ve tüm teşkilat mensuplarına da teşekkür ederek, "Seçim kararı alındıktan sonra gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan partimizin kadın kolları, gençlik kolları ve tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim. Seçim süresince çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan teşkilat mensuplarımız her türlü övgüyü hak ediyor. Buradan ayrıca gönlü her zaman bizimle birlikte olan ve büyük bir gayretle AK Partiye destek veren sivil toplum kuruluşlarının mensuplarına, seçim süresince sizleri yalnız bırakmayan basın kuruluşlarımıza ve basın mensuplarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.