Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 17:00

Milletvekili Koçer’den Basın Bayramı mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Koçer’den Basın Bayramı mesajı

23 Temmuz 2018 17:00



Koçer, “Düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı durumunda bulunan basın, demokrasimizin vazgeçilmez en önemli kurumlarından biridir. Basın, haberdar etme görevinin yanı sıra toplumu bilgilendirmekte bu nedenle sahip olduğu rol son derece önemlidir. Bugün, basının görevi sadece haber alma-verme görevinin çok üstündedir. Teknolojinin hızla gelişip yaygınlaştığı günümüzde basın aynı zamanda bilgilenme aracıdır. Görevlerini büyük bir emek ve hassasiyetle yerine getiren, meslek ilkelerine bağlı basın mensuplarımızın ifa ettikleri görev oldukça hassas ve yerine getirilme bakımından oldukça meşakkatlidir. Basında sansürün kaldırılışının yıldönümünde, başta şehrimizde faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve internet televizyonlarımız olmak üzere bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç