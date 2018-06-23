24 Haziran sabahı vatandaşlarımızı sandık başına bekliyoruz. Bu seçimde isimler değil geleceğimiz oylanacaktır ve vatandaşlarımız yapım ekibini iktidara taşırken, yıkım ekibini sandığa gömecektir” dedi.

Türkiye’nin geleceği için büyük önem taşıyan bir seçim yaşandığını hatırlatan Koçer vatandaşların yapım ekibi ile yıkım ekibi arasında bir tercih yapacağını temennilerinin yapım ekibinin yeniden iktidara taşınması olduğunu ifade ederek “24 Haziran sadece bizler için değil, ülkemiz ve milletimiz için önemli bir dönüm noktası olacaktır. Seçim kampanyamız süresince toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalıştık ve vatandaşlarımızla kucaklaştık. Türkiye’nin önünde önemli bir seçim var. Bu seçimde vatandaşlarımız sadece kendilerinin değil aynı zamanda çocuklarının ve ülkemizin de geleceğini oylayacaktır. Bu seçimlerde de vatandaşlarımızın yapım ekibi olan Ak Partiyi yeniden iktidara taşıyacağına inanıyor, yıkım ekibini ise sandığa gömmelerini bekliyoruz. Bu seçimlerde bir oy dahi çok önemli. Diğer seçimlere benzemiyor. Burada isimler ve adaylardan çok ülkenin geleceği oylanacaktır. Vatandaşlarımız mutlaka sandık başına gitmeli ve oylarını kullanarak ülkemize, milletimize ve geleceğimize sahip çıkmalıdır. Oy kullanmak bir vatandaşlık görevidir ve herkesin mutlaka oyunu kullanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleriyle devam eden Koçer vatandaşlarla uzun uzun sohbet ederek 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı. Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a milletvekilliği seçimlerinde ise Ak Partiye oy isteyerek vatandaşlardan söz alan Koçer, vatandaşların büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. Koçer, Pazar akşamı Ak Parti oylarında önemli artış göreceklerine inandığını söyledi