MÜSİAD’dan Gaziantep’te 4 bin kişilik iftar

Yemeğe binlerce vatandaşın yanı sıra MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ali Gür, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji ve Çevre Üst Kurulu Başkanı Gökhan Yetkin, Gaziantep MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve çok sayıda MÜSİAD üyesi, katıldı. İftar yemeğinin ardından konuşan MÜSİAD Başkanı Çelenk, İslam Coğrafyasında yaşanılanlar nedeniyle bu yıl da Ramazan ayına buruk bir şekilde girildiğini belirterek, "Yaşanan gelişmelerin bölge barışı, güvenliği ve huzuruna büyük bir darbe vurduğuna inanıyoruz. Ramazan ayı dünyanın sayısız nimetleri içinde Allah’ın lütfuna mazhar olan insanın belli bir süre zarfında bunlardan kendini uzak tutarak, bir bakıma nimetin kadrini daha yakından bildiğini, muhtaçların halini anladığını ve paylaşmayı öğrendiğini, rahmet ve bağışlanma mevsimi olduğunu bilmeli. Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajını anlamak için daha çok okunduğu müstesna bir zaman dilimi olan Ramazan ayını en güzel bir şekilde idrak etmeliyiz. Ramazan ayının insanları birbirine yaklaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, barış ve huzura vesile olan mübarek bir ay olduğunu, Sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayında, yardıma muhtaç insanlara yardımlarımızı esirgememeliyiz. Bu vesile ile MÜSİAD camiası olarak, Tüm İslam aleminin güzel ve bereketli bir Ramazan yaşamasını dilerim" diye konuştu.