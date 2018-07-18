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18 Temmuz 2018 11:41

Naksan Holding davası ertelendi

Gaziantep’te FETÖ’nün ’para kasası’ olduğu iddia edilen Naksan Holding’le bağlantılı 4’ü tutuklu 25 sanığın yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi.

Naksan Holding davası ertelendi

18 Temmuz 2018 11:41


Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından görülen Naksan Holding davasına 4 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Dava ikinci gün, avukatların savunmalarının alınması ile devam etti.


Mahkeme heyeti avukat savunmalarının ardından tutuklu 4 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


Tutuklu sanıklardan Cahit Nakıpoğlu’nun sağlık raporunda cezaevinde kalabilecek durumda olmasından dolayı tahliye talebi reddedilirken, suç şüphesinin kuvvetli olması ve mevcut dosyanın kapsamlı olması sebebiyle karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.




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