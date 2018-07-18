Naksan Holding davası ertelendi

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından görülen Naksan Holding davasına 4 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Dava ikinci gün, avukatların savunmalarının alınması ile devam etti.

Mahkeme heyeti avukat savunmalarının ardından tutuklu 4 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Tutuklu sanıklardan Cahit Nakıpoğlu’nun sağlık raporunda cezaevinde kalabilecek durumda olmasından dolayı tahliye talebi reddedilirken, suç şüphesinin kuvvetli olması ve mevcut dosyanın kapsamlı olması sebebiyle karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.