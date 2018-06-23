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23 Haziran 2018 15:22

Nakşibendi Şeyhi Erdoğan’a desteğini açıkladı

Nakşibendi Tarikatı Halidi kolu Nakşinur yolu Şeyhi Ahmet Remzi Efendi, 24 Haziran seçimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakını desteklediklerini belirterek, "Biz de bizi seven kardeşlerimizle Cumhurbaşkanımızı ve yol arkadaşlarını bu kutlu yürüyüşte canı gönülden destekliyoruz" dedi.

Nakşibendi Şeyhi Erdoğan’a desteğini açıkladı

23 Haziran 2018 15:22


Ahmet Remzi, 24 Haziran seçimlerinde hem dünya hem de İslam alemi için milad olacağını belirterek, "Biz de Müslümanların bu dünya hakimiyetine oylarımızla katkıda bulunarak nesl-i atinin dualarında yer alacağız. Batı medeniyetine verilmiş olduğu mühlet bitmiştir" dedi.


Remzi, Başkanlık sistemi ile ilgili değerlendirmesinde ise, "Yüz senedir uykuda olan İslam aleminin uyanışı başlayacaktır. Dış güçler bunun da fakında ve bu yüzden şer ittifaklarının oyununu bozan Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan olmasını istememektedirler. Biz de bizi seven kardeşlerimizle Cumhurbaşkanımızı ve yol arkadaşlarını bu kutlu yürüyüşte canı gönülden destekliyoruz. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabb-ül Alemin’den niyaz ediyoruz" diye konuştu.




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