Net görüşte akıllı mercek dönemi

Hüseyin Mirkelam, gelişen teknoloji ile birlikte kullanılmaya başlanan göz içi akıllı mercekler sayesinde uzak, orta ve yakın mesafelerde kesintisiz ve net görüş elde etmenin artık mümkün olduğunu belirtti.

Hüseyin Mirkelam, kataraktın göz sağlığını ve yaşam kalitesini önemli derecede olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Kişinin görme seviyesi ve kalitesini düşüren katarakt, genellikle yaşlanma ile ortaya çıksa da bazen travma, darbe, diyabet gibi sebeplerle oluşabildiği gibi doğuştan da gelebiliyor. Göz merceğinin şeffaflığının yitirmesi nedeniyle görmede zamanla azalma, ışığa karşı hassasiyet, gece görüşünde bozulma, renklerde solma gibi sıkıntılar meydana geliyor" dedi

İlaç ya da gözlükle tedavi edilemeyen kataraktın tek tedavisinin cerrahi yöntem olduğunu dile getiren Başhekimi Dr. Hüseyin Mirkelam, "10 dakika gibi kısa bir sürede deforme olan doğal göz lensinin yerine uyguladığımız akıllı mercekler görme kalitesini yeniden arttırarak kişinin her mesafede net bir görüş kazanmasını sağlıyor. Kesintisiz sürekli görüş imkânı sunan üç odaklı bu merceklerle, 80 yaşındaki bir hasta 18 yaşındaki bir gencin göz kalitesine kavuşuyor. Başkaları tarafından fark edilmesi olanaksız olan bu mercekler zamanla doğal göz yerine geçerek, kişinin yaşamı boyunca gözün içinde varlığını sürdürüyor" şeklinde konuştu

Yakın-uzak ve orta mesafeli odaklama özelliğine sahip olan bu mercekler sayesinde kişinin ileri yaşına rağmen rahatlıkla bilgisayar ve araç kullanabileceğine dikkat çeken Mirkelam, “Bu merceklerin uzak, orta ve yakın görmek, hem gece hem gündüz kaliteli görmek ve renkleri daha net ve olduğu gibi algılama gibi olumlu etkileri bulunuyor. Akıllı mercekler alerji yapmadığı gibi doku tarafından kabul edilmemesi de söz konusu değil. Damla anestezisi ile dakikalar içinde tamamlanan operasyon ağrısız olduğu gibi hastanede yatmayı da gerektirmemektedir. Kişi tedaviden bir gün sonra normal hayatına dönebilmektedir" diye konuştu.