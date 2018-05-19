Nurdağı’nda 19 Mayıs coşkusu

yıl dönümü düzenlenen program ile kutlandı.

Nurdağı Hükümet Konağında sabah saat 09.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nün çelenk konma merasimi ile devam etti. Düzenlenen programa ise, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır’ın yanı sıra, bazı Daire Müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öte yandan kutlama programı, Nurdağı Çok Programlı Lisesinde de devam etti. Burada gerçekleşen programa, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Program son olarak, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve slayt gösterisinin izlenmesiyle sona erdi.