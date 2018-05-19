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19 Mayıs 2018 14:48

Nurdağı’nda 19 Mayıs coşkusu

Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram’ının 99.

Nurdağı’nda 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2018 14:48

yıl dönümü düzenlenen program ile kutlandı.


Nurdağı Hükümet Konağında sabah saat 09.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nün çelenk konma merasimi ile devam etti. Düzenlenen programa ise, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır’ın yanı sıra, bazı Daire Müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öte yandan kutlama programı, Nurdağı Çok Programlı Lisesinde de devam etti. Burada gerçekleşen programa, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Program son olarak, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve slayt gösterisinin izlenmesiyle sona erdi.




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