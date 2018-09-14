Okullara Şahinbey eli değdi

Şahinbey Belediyesi ilçe genelindeki okullarda gerek bina içi gerek bina dışı eksiklerini tamamlayarak öğrencilerin kullanımına hazır hale getirdi.

Öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim almaları için çalışmalarını titizlikle yürüten Şahinbey Belediyesi ekipleri, okulların bahçe ve çevresinin genel temizliğini yapıp hasar gören bank, spor aletleri, çöp kovalarını değiştirmenin yanı sıra okul bahçelerinin asfalt çalışmalarını yapıyor.

"Şahinbey Belediyesi'nin çalışmalarından memnunuz"

Alparslan İlköğretim Okul Müdürü Reşit Güngör Kalkan Şahinbey Belediyesi'nin eğitime vermiş olduğu destekten dolayı memnun olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi'nden okulumuzun bahçesinin asfaltlanması konusunda talepte bulunmuştuk. Bizleri kırmadılar okulumuzun bahçesini asfaltladılar. Sadece okulumuzun değil, mahallelerimiz ve caddelerimiz daha derli toplu ve daha düzenli bir şekilde modern şehircilik anlayışı doğrultusunda çalışmalar yapılıyor. Yapılan uygulamadan son derece memnunuz. Bu konuda Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

"Şahinbey Belediyesi her zaman yanımızda"

Mehmet Akif İnan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Özlem Özer, Şahinbey Belediyesi'nin spor alanları anlamında önemli desteğinin olduğunu söyleyerek, "Ne zaman bir ihtiyacımız olsa Şahinbey Belediyesi her zaman yanımızda oldu. Okulumuzun bahçesi asfaltlandı ve spor alanları için çizgileri yapıldı. Kapalı spor salonu yapılacağı müjdesini aldık. Yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

"Şahinbey Belediyesi kitap okumayı teşvik ediyor"

Mehmet Akif İnan Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Talip Vanlıoğlu, kitap okuma yarışmalarının gelecek nesiller adına önemli bir çalışma olduğuna dikkati çekerek, “Şahinbey Belediyesi'nin en fazla takdir ettiğim çalışması kitap okuma yarışmaları. Bu proje benim için büyük önem taşıyor çünkü yıllara yayılan ve gelecek nesillerin oluşmasında büyük önem taşıyor. Şahinbey Belediyesi bu konuda Türkiye de örnek teşkil ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu'nun başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Örnek belediye"

Emine Konukoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Durak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun eğitime verdiği önemden dolayı memnun olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi, belediyecilik konusunda öncü ve lider bir belediyecilik yapıyor. Okulların eğitim - öğretime hazırlanması konusunda büyük çabalar sarf ettiğini görüyoruz. Bu nedenle hem öğrencilerim hem de öğretmenlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.