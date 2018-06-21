Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Seydi Demir Hatem Hastanesi’nde

Dr. Seydi Demir hasta kabulüne başladı.

Hasta kabulüne başlayan Op. Dr. Seydi Demir, girişimsel artroskopik cerrahinin alt dalları olan dizlerde meniskus, ön çapraz bağ ve kıkırdak yaralanmarının artroskopik tedavileri, omuz instabilite ve bağ yaralanmalarının tedavisi , ayak bileği kıkırdağı ve diğer rahatsızlıklarının artroskopik tedavilerinde vatandaşa hizmet verecek. Demir, ayrıca artroplasti(protez) operasyonları için özellikle diz ve kalça ekleminde olmak üzere yaşlanma, yaralanma, enfeksiyon, romatizmal rahatsızlıklar ve aşırı kullanım sonucu ortaya çıkan eklem yüzeyinin ileri derecese bozulması da diyebileceğimiz eklem kireçlenmelerinde(dejenerasyon), bozulan eklem yüzlerinin endoprotez denilen metal kaplama ile kaplanması operasyonlarını da yapacak. Demir, bu operasyonlar neticesinde hastaların bozulan hayat konforu, hareket kısıtlaması problemleri ve aşırı ağrıya yol açan rahatsızlıkların tedavisini mümkün kılmaktadır.

Özellikle el ve ayaklarda oluşan sinir sıkışmalarının tedavisi, çocukların ortopedik doğumsal anomalilerinin cerrahi ve konsevatif tedavileri, gelişimsel kalça çıkığı, çarpık ayak, bacak ve koldaki kemik kısalıklarının tedavileri, ayak başparmağının sonradan oluşan dışa doğru eğilmesi neticesinde oluşan halluxvalgus deformitesinin cerrahi tedavisi, bel, sırt ve boyun ağrıları ile fibromiyalji ağrılarının tedavisi, kök hücre tedavisi olarak bilinen PRP tedavisi tıbbi ilgi ve uzmanlık alanlarında hastalarına hizmet verecek olan Demir, Hatem Hastanesi’nin de kadrosunu güçlendirmiş oldu.

Op. Dr. Seydi Demir

1969 yılında Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde doğan Dr. Demir ilk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. 1994 yılında Ege üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Demir Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. İyi derecede İngilizce bilen Demir uluslararası ve ulusal alanda birçok kongreye, kursa ve eğitime katılmıştır.