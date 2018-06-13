Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 17:40

Oto faresi kıskıvrak yakalandı

Gaziantep’te 48 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandıGaziantep Emniyet Müdürlüğü, olay yeri ve teknik çalışmalar neticesinde olayların şüphelisinin M.

Oto faresi kıskıvrak yakalandı

13 Haziran 2018 17:40

Gaziantep’te 48 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, olay yeri ve teknik çalışmalar neticesinde olayların şüphelisinin M.K. isimli şahıs olduğu tespit ederek, operasyon düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan M.K.’nın 48 ayrı otomobilden hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.


Öte yandan, 10 Haziran 2018 günü Gaziantep 15 Temmuz Mahallesi’nde bir alışveriş mağazası yakınında meydana gelen oto hırsızlık olayına karışan C.B. de yakalanarak göz altına alındı.


Şüpheli şahısların yapılan ev aramalarında, olaylarda çalmış oldukları 3 adet altın bilezik bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüpheli M.K.’nın yapılan üst aramasında elde edilen bin 500 TL para ile hırsızlık olaylarında oto camlarını kırdığı cam kırma aparatına el konuldu.


Şüpheli M.K. ile C.B. haklarında yapılan yasal işlemler sonrası bugün adli makamlara sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç