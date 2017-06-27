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27 Haziran 2017 09:47

(Özel haber) Bayramda mağarada serinlediler

Gaziantep’te bayramda etkili olan kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, tarihi Kaleoğlu Mağarası’nda serinledi.

(Özel haber) Bayramda mağarada serinlediler

27 Haziran 2017 09:47


Gaziantep’te bulunan Kaleoğlu Mağarası, yazın serin, kışın sıcak olması nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor. Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı Gaziantep’te serinlemek isteyen vatandaşlar mağaraya geliyor. Dışarıdaki 35 derecelik sıcağa rağmen mağaranın içinde hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düşüyor. Bayramlaşmak için dışarı çıkan ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kendilerini mağaraya atıyor.



Dışarı 35 içeri 15 derece


Kaleoğlu Mağarası’nın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, dışarıda hava sıcaklığı 35 dereceyken mağaranın 15 dereceye kadar düştüğünü belirterek, "Burası artık kafeterya bölümü olarak kullanılıyor. Yazın 35 derece sıcaklıkta içerisi 15 derece kadar serin oluyor. Kışın da en soğuk günlerinde ise sıcaklığı 23 derece çıkıyor. Vatandaşlar hem mağarayı geziyor, hem de içeride serinliyor. Şu an dışarıda 35 derece bir sıcaklık var, mağara ise 15 dereceye kadar serin. Tamamen doğal bir serinlik var. Hatta vatandaşlar üşümesin diye ısıtıcı koymuşuz" dedi.


Kaleoğlu Mağarası’nı ziyaret eden vatandaşlar ise buraya hayran kaldıklarını, Gaziantep’e bayramlaşmak için geldiklerini, dışarıdaki kavurucu sıcaktan bunalarak kendilerini mağaraya attıklarını, buranın dışarıya göre epey serin olduğunu söyledi.




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