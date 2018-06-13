Özkeçeci’den Erdoğan mitingine çağrı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Özkeçeci, Cumhurbaşkanının 21 haziranda gerçekleştireceği miting dolayısıyla tüm Gazianteplilere mitinge katılım çağrısında bulundu.

Özkeçeci mitinge tüm Gazianteplilerin davetli olduğunu belirterek, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Katılımlarıyla 21 Haziran 2018 Perşembe günü Demokrasi Meydanında yapılacak olan mitinge tüm kıymetli hemşehrilerimiz davetlidir. İnşallah meydanı hınca hınç dolduracağız. Bu anlamlı ve özel günde bizleri yalnız bırakmayacak olan tüm halkımıza şimdiden teşekkür ederim’’ diye konuştu.

Özkeçeci, başta Gaziantepliler olmak üzere tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını da kutladı.