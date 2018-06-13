Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 16:13

Özkeçeci’den Erdoğan mitingine çağrı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Haziranda Gaziantep’te gerçekleştireceği mitinge tüm Gazianteplileri davet etti.

Özkeçeci’den Erdoğan mitingine çağrı

13 Haziran 2018 16:13


AK Parti Gaziantep İl Başkanı Özkeçeci, Cumhurbaşkanının 21 haziranda gerçekleştireceği miting dolayısıyla tüm Gazianteplilere mitinge katılım çağrısında bulundu.


Özkeçeci mitinge tüm Gazianteplilerin davetli olduğunu belirterek, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Katılımlarıyla 21 Haziran 2018 Perşembe günü Demokrasi Meydanında yapılacak olan mitinge tüm kıymetli hemşehrilerimiz davetlidir. İnşallah meydanı hınca hınç dolduracağız. Bu anlamlı ve özel günde bizleri yalnız bırakmayacak olan tüm halkımıza şimdiden teşekkür ederim’’ diye konuştu.


Özkeçeci, başta Gaziantepliler olmak üzere tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını da kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç