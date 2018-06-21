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21 Haziran 2018 15:26

Pompalı tüfekle öldürülen aile bireyleri toprağa verildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen genç kadın ile anne ve babası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Pompalı tüfekle öldürülen aile bireyleri toprağa verildi

21 Haziran 2018 15:26


Gaziantep’in Nizip ilçesinde dün özel güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Eyyup Y. tarafından pompalı tüfekle öldürülen boşanma aşamasındaki eşi Gülşen (25), kayınbaba Bekir Köse (48) ve kayınvalide Gülsüm Köse için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler namazın ardından gözyaşı ve dualarla yan yana açılan mezarlara defnedildi.



Olaydan önce öldürmekle tehdit etmiş


Ailenin yakınlarından Adem Esen, Eyyüp Y.’nin olaydan bir gün öncesinde gittiği evde bulunan kızını zorla aldığını ve aileyi öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürdü. Adem Esen, "Duyduğumuz üzere o zanlı olaydan bir gün önceki akşam eve gelerek çocuğunu zorla alıyor. Evden çıkarken de aileyi tehdit ederek, onlara ’yarın sabah saat 8’de geleceğim, hepinizi öldüreceğim’ diyerek uzaklaşmış. Tabi aile bunu ciddiye almamış. Çocuk kaçırılınca eve jandarma geliyor ama vefat edenler damatlarından şikayetçi olmuyor. Adam gece gelip evin yakınında tarlada sabah olmasını beklemiş ve sabah olunca da eve giriyor. Adamı evin girişinde, kadını oturma odasında sofranın başında, eşini ise salonda banyonun yanında vuruyor. Son olarak da kaynını vuruyor o da ölü numarası yaparak ölümden kurtuluyor’ diye konuştu.




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